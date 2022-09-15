Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde Borussia Dortmund takımını konuk eden Manchester City, gerçekleştirilen karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek grup aşamasında liderliğini sürdürüyor. İşte Haaland gol izle! Manchester City 2-1 Borussia Dortmund Haaland topuk golü izle!

Maçın en beğenilen ve araştırılan sahnelerinden bir tanesi olan Haaland'ın attığı gol ile birlikte futbolseverlere unutulmaz bir an yaşattı. 22 Yaşında olan genç futbolcu, kariyerinde yer verdiği eski takımı Borussia Dortmund'a karşı attığı gol ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Haaland gol izle! Manchester City 2-1 Borussia Dortmund Haaland topuk golü izle!

HAALAND GOL İZLE

Manchester City - Borussia Dortmund karşılaşmasında gerçekleşen önemli anlar bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Maçın önemli anlarını izlemek isteyen futbolseverler aşağıda yer alan kısımdan Manchester City - Borussia Dortmund karşılaşmasını izleyebilir.

MANCHESTER CİTY - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ