Sosyal konut projesi kapsamında Halkbank tarafında ödenen ücretlerin geri ödemesi, başvuru gerçekleştiren birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi ve Halkbank TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? Sorusu ile araştırılmaya başlandı. Peki, Halkbank TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ Ücretleri ne zaman iade ediliyor? TOKİ para iadesi nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Halkbank TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? Sorusunu arama motorlarında sorgulatıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Halkbank TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Halkbank TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ Ücretleri ne zaman iade ediliyor? TOKİ para iadesi nasıl alınır?

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Halkbank tarafından konuya ilişkin yer alan bilgilendirme şu şekilde;

"Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir."

Buna göre kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ 500 TL iadesi kura çekilişinin ardından çıkmayan hak sahiplerine 5 iş günü içerisinde yapılacak. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.