TOKİ kura çekim işlemleri için başvuruda bulunan birçok vatandaş, başvuru işlemlerinin tamamlanması için yatırmakta olduğu ücretleri nasıl geri alacağını araştırıyor. Peki, Halkbank TOKİ iade nasıl alınır? 2023 Halkbank TOKİ iade parası nereden alınır? TOKİ para iadesi alma nasıl yapılır?

Halkbank TOKİ iade parası henüz yatmayan kişiler, Halkbank TOKİ iade parası nereden alınır? Konusuna dair araştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu nedenle Halkbank TOKİ iade nasıl alınır? Sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Kura çekim işlemlerinin sona ermesi ile vatandaşlar Halkbank TOKİ iade parasını almak için başvuruda bulunuyor. Peki, Halkbank TOKİ iade nasıl alınır? 2023 Halkbank TOKİ iade parası nereden alınır? TOKİ para iadesi alma nasıl yapılır?

HALKBANK TOKİ İADE NASIL ALINIR?

TOKİ kura çekim işlemlerinin tamamlanması ile birlikte ödenmekte olan 500 TL'nin geri alınması için TOKİ şu açıklamalarda bulundu;

Para iadelerinin kura çekiminden 5 gün sonra gerçekleştirileceğini ve iadenin banka şubeleri ya da ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu. Buna göre Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden veya ATM'lerden TOKİ tarafından yapılan para iadelerini kura çekiminden 5 gün sonra alabilirsiniz.

TOKİ PARA İADESİ ONLİNE NASIL ALINIR?

Aşağıda yer alan Halkbank TOKİ para iadesi ekranı ile birlikte gerekli bilgileri doldurarak, para iadesi işlemini başarılı bir şekilde sağlayabilirsiniz.

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ EKRANI