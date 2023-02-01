Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasında ve internet şubesinde sorun yaşadıklarını belirtti. Kullanıcılar ise arama motorlarında Halkbank düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 1 Şubat Halkbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

Halkbank çöktü mü? Halk Bank mobil neden açılmıyor? 1 Şubat Halk Bank giriş yapamıyorum! Halk Bank mobil çöktü mü?

Halkbank çöktü mü? sorusu merak ediliyor. 1 Şubat sabah saatlerin Halkbank uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşamasının ardından Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 1 Şubat Halkbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı. Peki, Halkbank düzeldi mi, ne zaman düzelecek? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 1 Şubat Halkbank mobil neden açılmıyor? Detaylar haberimizde.

HALK BANK DÜZELDİ Mİ?

1 Şubat günü Halk Bank mobil uygulamasında meydana gelen teknik arıza henüz düzelmedi. Halk Bank ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Downdetector'e göre kullanıcıların son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şöyle: