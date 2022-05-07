Halkbank çöktü mü, neden açılmıyor, problem mi var? 7 Mayıs Halkbank internet ve mobil uygulama çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var?

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HALKBANK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasında ve internet şubesinde sorun yaşadıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar Halkbank'ın uygulamasına giremediğini belirtti.

Downdetector'e göre kullanıcıların son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şöyle:

Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Problemin en kısa zamanda çözülmesi bekleniyor.

Halkbank'ta genel bir problem olduğu ve sorunun en kısa zamanda çözüleceği tahmin ediliyor.

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