Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasında ve internet şubesinde sorun yaşadıklarını belirtti. Kullanıcılar ise arama motorlarında Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 15 Ağustos Halkbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

Halkbank çöktü mü? sorusu merak ediliyor. 15 Ağustos sabah saatlerin Halkbank uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşamasının ardından Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 15 Ağustos Halkbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı. Peki, Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 15 Ağustos Halkbank mobil neden açılmıyor? Detaylar haberimizde.

HALKBANK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasında ve internet şubesinde sorun yaşadıklarını belirtti. Raporlara bakıldığında ise Halkbank mobil uygulamasında bazı teknik problemler var.