Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasında ve internet şubesinde sorun yaşadıklarını belirtti. Kullanıcılar ise arama motorlarında Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 11 Ocak Halkbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı.

Halkbank çöktü mü? sorusu merak ediliyor. 11 Ocak sabah saatlerin Halkbank uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşamasının ardından Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 11 Ocak Halkbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı. Peki, Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 11 Ocak Halkbank mobil neden açılmıyor? Detaylar haberimizde.

HALKBANK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasında ve internet şubesinde sorun yaşadıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar Halkbank'ın uygulamasına giremediğini belirtti.

Downdetector'e göre kullanıcıların son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şöyle: