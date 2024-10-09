Halkbank çöktü mü? Halkbank mobil uygulamada, internet şubesinde sorun mu var, problem ne?

Halkbank çöktü mü? sorusu merak ediliyor. 9 Ekim akşam saatlerin Halkbank uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşamasının ardından Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 9 Ekim Halkbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı. Peki, Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 9 Eylül Halkbank mobil neden açılmıyor? Detaylar haberimizde.

HALKBANK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasında ve internet şubesinde sorun yaşadıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar Halkbank'ın uygulamasına giremediğini belirtti. Şu anda uygulamada bir kesinti mevcut olmazken kesintilerin bölgesel olabileceği belirtiliyor.

Halkbank hata bildirim raporu:

downdetector

Halkbank planlı kesintiler:

11.10.2024 Veritabanı sisteminde yapılacak çalışma sebebiyle, 11 EkimCumagünü 01:00 – 05:00 saatleri arasında TAMATM'lerden yapılan işlemlerde kesintiler yaşanabilecektir. ATM

10.10.2024 Yapılacak altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 10 Ekim Perşembe günü 01:00-03:00 saatleri arasında Dijital Kanallarımızdan Turkcell Mobil İmza ve Turkcell fatura ödeme işlemlerinde ara ara kesinti yaşanabilecektir.