Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasında ve internet şubesinde sorun yaşadıklarını belirtti. Kullanıcılar ise arama motorlarında Halkbank çöktü mü? Halk Bank mobil neden açılmıyor? 1 Şubat Halk Bank giriş yapamıyorum! Halk Bank mobil çöktü mü? sorularını araştırdı.

Halkbank çöktü mü? sorusu merak ediliyor. 1 Şubat sabah saatlerin Halkbank uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşamasının ardından Halkbank çöktü mü? Halkbank neden açılmıyor, sorun mu var? 1 Şubat Halkbank mobil neden açılmıyor? sorularını araştırdı. Peki, Halkbank çöktü mü? Halk Bank mobil neden açılmıyor? 1 Şubat Halk Bank giriş yapamıyorum! Halk Bank mobil çöktü mü?Detaylar haberimizde.

HALKBANK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Halkbank mobil uygulamasında ve internet şubesinde sorun yaşadıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar Halkbank'ın uygulamasına giremediğini belirtti.

Downdetector'e göre kullanıcıların son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler şöyle: