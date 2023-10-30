Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı metrosu hangi gün açılıyor?

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının açılış tarihi merakla bekleniyor. Bu önemli ulaşım hattının ne zaman hizmete gireceği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılıyor? İstanbul Havalimanı metrosu hangi gün açılacak? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapımı süren metro hattının tamamlanmasıyla birlikte İstanbul halkının havalimanına ulaşımı büyük ölçüde kolaylaşacak. Peki, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılıyor? İstanbul Havalimanı metrosu hangi gün açılacak? Detaylar haberimizde...

HALKALI İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Hattımızın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini inşallah 2024 yılı mart ayından önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU HANGİ GÜN AÇILIYOR?

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395,2 kilometresi bakanlığımızca yapılmıştır. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde Bakanlığımızca yapımı devam eden; 9 projede toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometredir. Bu Hatlar; Gebze- Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'dır. Şu anda da toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir- İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'dir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır" dedi.