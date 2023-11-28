Halka tatlısı tarifi! MasterChef Halka tatlısı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Halka tatlısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Halka tatlısı hazırladı. Peki, Halka tatlısı nedir? Halka tatlısı nasıl yapılır? Halka tatlısı nedir?

Sokak lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Halka tatlısı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Halka tatlısı nasıl yapılır? Halka tatlısı nedir? Halka tatlısı nasıl yapılır, Halka tatlısı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Halka tatlısı yapıldı, evde klasik Halka tatlısı yapıldı! İşte en güzel Halka tatlısı!

HALKA TATLISI TARİFİ!

Halka Tatlısı Malzemeleri;

3 su bardağı su

100 gr. margarin

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek Yağı

Şerbeti için Malzemeler;

4 su bardağı su

4,5 su bardağı toz şeker

5 – 6 damla limon suyu

Süslemek için Malzemeler

Toz Antep Fıstığı

Yapılışı;

Bir tencere içerisine şeker ve suyu koyup 30 dakika kaynatın. Ardından 1 limon dilimi ekleyip soğumaya bırakın.

Bir tencereye margarin ve suyu koyup tencerenin altını açın, yağ eridiğinde unu içerisine eleyerek ilave edin. Şeker ve tuzu da ilave edip karıştırın ve ortalama 10 dakika pişirin. Pişen hamurun altını kapatın ancak kabuk bağlamaması için sürekli karıştırmaya devam edin. Bu sayede hamurunuz soğumaya başladığında, içerisine yumurtaları teker teker ilave ederek karıştırın. Yumurtaları iyice yedirdikten sonra içerisine nişasta ve irmiği ilave edip karıştırın. Hazır olan hamurunuzu tırtıklı uç takılı olan sıkma torbanıza alın.

Bir tencerenin içerisine bolca yağ koyun ve yağ soğukken sıkma torbasındaki hamuru halka şeklinde sıkın.

Ardından ocağın altını açıp, kısık ateşte tatlının altın sarısı rengini alana kadar pişmesini sağlayın.

Pişen tatlınızı soğuk şerbete aktarın ve sonrasında toz fıstık serperek servis edin.