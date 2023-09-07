Halka arz takip eden vatandaşlar yeni halka arzlarla birlikte Tarkim halka arzı ile birlikte süreci yakından takip ediyor ve konu hakkındaki araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Halka arzlar neden düşüyor? Halka arzda neden az lot veriyor, sebebi ne?

Halka arzlar neden düşüyor? Sorusu, yapılan halka arzlarda kişi başında daha az lot düşmesi nedeniyle merak edilmekte. Halka arzlar son zamanlarda birçok kişi tarafından tercih edilmekte olan yöntemler arasında bulunuyor. Bu nedenle güncel bilgiler merak konusu oluyor. Peki, Halka arzlar neden düşüyor? Halka arzda neden az lot veriyor, sebebi ne?

HALKA ARZLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Gerçekleştirilmekte olan halka arzın büyüklüğüne göre ve halka arza katılım sağlayan kişi sayısına göre bu durum farklılık gösterir. Düşük büyüklükte bir halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse eğer bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalmaktadır. Son zamanlarda halka arza artan talep nedeniyle bu ve benzer durumları gösterebilirsiniz. Ayrıca halka arzın borsada işlem görmesinin ardından çoğunluk eğer bu hisseleri satmayı tercih ederse, borsa da düşüş gözlemlenebilir.