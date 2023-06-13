Halka arz takip eden vatandaşlar Halka arzlar ne zaman işlem görecek? 2023 halka arzlar işlem tarihi ne zaman? sorularını merak ediyor. Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışıdır. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar ise Halka arzlar ne zaman işlem görecek? 2023 halka arzlar işlem tarihi ne zaman? sorularını araştırıyor.

Halka arzlar ne zaman işlem görecek? 2023 halka arzlar işlem tarihi ne zaman? merak ediliyor. Halka arz şirketlerin, özkaynak yoluyla hisse senedi ihraç ederek fonlama sağlaması olarak da tanımlanır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür. Halka arz işlemlerini takip edenler ise Halka arzlar ne zaman işlem görecek? 2023 halka arzlar işlem tarihi ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

HALKA ARZLAR NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz olan şirketler, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Her şirketin talep toplama ve borsada işlem görme tarihi farklıdır bu nedenle halka arzların işlem tarihleri değişkenlik gösterir.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.