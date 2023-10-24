HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: Kasım ayı halka arz olacak firmalar hangileri?

Kasım ayı halka arz olacak firmalar hangileri? Halka arz takvimi Kasım 2023 döneminde yoğun şekilde sorgulanıyor. Borsa İstanbul'da halka arza çıkan ve lot veren firmalar yakından takip ediliyor. TAB Gıda halka arzının sona ermesinden sonra gözler Kasım ayı halka arz olacak firmalara çevrildi. İşte, 2023 Kasım halka arz takvimi!

Halka arz takvimi Kasım 2023! Kasım ayı halka arz olacak firmalar gündeme oturdu. Firmaların halka arz sürecini araştıran yatırımcılar Kasım ayı halka arz takvimi hakkında bilgi almak istiyor. Ekim ayında 6 firma halka arz sürecini tamamlamıştı. TAB Gıda halka arzından sonra Kasım ayı halka arz takvimi araştırılıyor. Haberimizden 2023 Kasım halka arz takvimine ilişkin bilgi alabilirsiniz.

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023

Kasım ayında halka arz olacak şirketlerle ilgili detaylı bir bilgi henüz açıklanmadı. Taslak arzlara SPK'nın onay vermesi durumunda firmaların halka arz tarihleri, payları ve dağıtacağı lot sayısı ile ilgili bilgiler netleşecek.

HALKA ARZ OLACAK FİRMALAR

Taslak arzı olan firmalar şu şekilde:

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.- Başvuru Sürecinde

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş. - Başvuru Sürecinde

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. - Başvuru Sürecinde

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Başvuru Sürecinde

Cem Zeytin A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. - Başvuru Sürecinde

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. - Başvuru Sürecinde

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. - Başvuru Sürecinde

Smm Tekstil A.Ş.

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş. - Başvuru Sürecinde

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. - Ertelendi

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Ertelendi

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