Halka Arz Takvimi 2023: Bu hafta halka arz var mı? (18-24 EYLÜL) Halka Arz Listesi 2023 ve Halka arz olacak hisseler!
2023 halka arz takvimi ile bu hafta ve bugün halka arz olacak hisseler neler, hangi hisseler halka arz olacak öğrenebilirsiniz. Bu hafta halka arz olacak şirket açıklandı. Bugün halka arz olacak şirketler hangileri ve halka arz tarihleri de haberimizde ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Halka arz takvimi 2023 yılı tarihleri ve halka arz olacak şirketler listesi haberimizde. Peki, Bu hafta 18-24 Eylül 2023 tarihlerinde halka arz var mı? İşte, Halka arz olacak hisseler ve listesi 2023!
Halka arz takvimi 2023! Halka arz takvimi ile bu hafta ve bugün halka arz olacak hisseler neler, hangi hisseler halka arz olacak öğrenebilirsiniz. Bu hafta halka arz olacak şirket açıklandı. Bugün halka arz olacak şirketler hangileri ve halka arz tarihleri de haberimizde ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Halka arz takvimi 2023 yılı tarihleri ve halka arz olacak şirketler listesi haberimizde. Peki, Bu hafta 18-24 Eylül 2023 tarihlerinde halka arz var mı? İşte, Halka arz olacak hisseler ve listesi 2023...
- DMRGD / Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. / 21-22 Eylül 2023
- ADGYO / Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 14-15 Eylül 2023
- HATSN / Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. / 14-15 Eylül 2023
- REEDR / Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. / 13-14-15 Eylül 2023
- GIPTA / Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. / 6-7-8 Eylül 2023
- TARKM / Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. / 5-6 Eylül 2023
- EBEBK / Ebebek Mağazacılık A.Ş. / 29-31 Ağustos, 1 Eylül 2023
- KZGYO / Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 21-22-23 Ağustos 2023
- BYDNR / Baydöner Restoranları A.Ş. / 15-16 Ağustos 2023
- ENERY / Enerya Enerji A.Ş. / 14-15-16 Ağustos 2023
- TATEN / Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. / 10-11 Ağustos 2023
- OFSYM / Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. / 10-11 Ağustos 2023
- IZENR / İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. / 8-9-10 Ağustos 2023
- ASGYO / Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 27-28 Temmuz 2023
- KLSER / Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. / 20-21 Temmuz 2023
- FZLGY / Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 20-21 Temmuz 2023
- ATAKP / Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. / 19-20-21 Temmuz 2023
- FORTE / Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. / 8-9 Haziran 2023
- A1CAP / A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / 7-8-9 Haziran 2023
- PASEU / Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. / 6-7 Haziran 2023
- KTLEV / Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. / 6-7 Haziran 2023
- BIENY / Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. / 11-12 Mayıs 2023
- KAYSE / Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. / 10-11-12 Mayıs 2023
- BIGCH / (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. / 3-4-5 Mayıs 2023
- CWENE / Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. / 26-27-28 Nisan 2023
- GRTRK / Graınturk Tarım A.Ş. / 18-19 Nisan 2023
- EUPWR / Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. / 12-13-14 Nisan 2023
- CVKMD / CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. / 6-7 Nisan 2023
- KOPOL / Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. / 5-6-7 Nisan 2023
- EKSUN / Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. / 15-16-17 Mart 2023
- AKFYE / Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. / 8-9-10 Mart 2023
- GOKNR / Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. / 1-2-3 Mart 2023
- BVSAN / Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. / 26-27-30 Ocak 2023
- MACKO / Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. / 9-20 Ocak 2023
- TNZTP / Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. / 5-6 Ocak 2023
- ASTOR / Astor Enerji A.Ş. / 11-12-13 Ocak 2023
- SOKE / Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. / 4-5-6 Ocak 2023
- SDTTR / SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. / 28-29 Aralık 2022
- ONCSM / Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. / 28-29 Aralık 2022
- EYGYO / EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 22-23 Aralık 2022
- TERA / Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / 15-16 Aralık 2022
- AHGAZ / Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. / 14-15-16 Aralık 2022
- BRKVY / Birikim Varlık Yönetim A.Ş. / 8-9 Aralık 2022
- PLTUR / Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. / 8-9 Aralık 2022
- SNICA / Sanica Isı Sanayi A.Ş. / 15-16-17-18 Kasım 2022
- OZSUB / Özsu Balık Üretim A.Ş. / 22-23 Kasım 2022
- ALFAS / Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. / 9-10-11 Kasım 2022
- AZTEK / Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022
- HKTM / Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022
- BARMA / Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / 3-4 Ağustos 2022
- OBASE / Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A. Ş. / 28-29 Temmuz 2022
- KRPLS / Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. / 20-21-22 Temmuz 2022
- KLRHO / Kiler Holding A.Ş. / 30 Haziran - 1 Temmuz 2022
- RUBNS / Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. / 29-30 Haziran 2022
- KCAER / Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. / 22-23-24 Haziran 2022
- PRDGS / Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 9-10 Haziran 2022
- MAKIM / Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. / 9-10 Haziran 2022
- SEGYO / Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 1-2 Haziran 2022
- EUREN / Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. / 2-3 Haziran 2022
- SUNTK / Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022
- YYLGD / Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022
- BMSTL / Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. / 21-22 Nisan 2022
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
Borlease Otomotiv A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OutMedya İletişim A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
SMM Tekstil A.Ş.
Sümer Faktoring A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Omega Elektrik Pano A.Ş.
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / REDDEDİLDİ
Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.
İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.
Halka Arz Yöntemleri
Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.
İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:
Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,
Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,
Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.