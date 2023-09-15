Halka Arz Takvimi 2023: Bu hafta halka arz var mı? (18-24 EYLÜL) Halka Arz Listesi 2023 ve Halka arz olacak hisseler!

2023 halka arz takvimi ile bu hafta ve bugün halka arz olacak hisseler neler, hangi hisseler halka arz olacak öğrenebilirsiniz. Bu hafta halka arz olacak şirket açıklandı. Bugün halka arz olacak şirketler hangileri ve halka arz tarihleri de haberimizde ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Halka arz takvimi 2023 yılı tarihleri ve halka arz olacak şirketler listesi haberimizde. Peki, Bu hafta 18-24 Eylül 2023 tarihlerinde halka arz var mı? İşte, Halka arz olacak hisseler ve listesi 2023!

Halka arz takvimi 2023! Halka arz takvimi ile bu hafta ve bugün halka arz olacak hisseler neler, hangi hisseler halka arz olacak öğrenebilirsiniz. Bu hafta halka arz olacak şirket açıklandı. Bugün halka arz olacak şirketler hangileri ve halka arz tarihleri de haberimizde ayrıntılı bir şekilde yer almıştır. Halka arz takvimi 2023 yılı tarihleri ve halka arz olacak şirketler listesi haberimizde. Peki, Bu hafta 18-24 Eylül 2023 tarihlerinde halka arz var mı? İşte, Halka arz olacak hisseler ve listesi 2023...

HALKA ARZ TAKVİMİ 2023

DMRGD / Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. / 21-22 Eylül 2023

ADGYO / Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 14-15 Eylül 2023

HATSN / Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. / 14-15 Eylül 2023

REEDR / Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. / 13-14-15 Eylül 2023

GIPTA / Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. / 6-7-8 Eylül 2023

TARKM / Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. / 5-6 Eylül 2023

EBEBK / Ebebek Mağazacılık A.Ş. / 29-31 Ağustos, 1 Eylül 2023

KZGYO / Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 21-22-23 Ağustos 2023

BYDNR / Baydöner Restoranları A.Ş. / 15-16 Ağustos 2023

ENERY / Enerya Enerji A.Ş. / 14-15-16 Ağustos 2023

TATEN / Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. / 10-11 Ağustos 2023

OFSYM / Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. / 10-11 Ağustos 2023

IZENR / İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. / 8-9-10 Ağustos 2023

ASGYO / Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 27-28 Temmuz 2023

KLSER / Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. / 20-21 Temmuz 2023

FZLGY / Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 20-21 Temmuz 2023

ATAKP / Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. / 19-20-21 Temmuz 2023

FORTE / Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. / 8-9 Haziran 2023

A1CAP / A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / 7-8-9 Haziran 2023

PASEU / Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. / 6-7 Haziran 2023

KTLEV / Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. / 6-7 Haziran 2023

BIENY / Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. / 11-12 Mayıs 2023

KAYSE / Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. / 10-11-12 Mayıs 2023

BIGCH / (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. / 3-4-5 Mayıs 2023

CWENE / Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. / 26-27-28 Nisan 2023

GRTRK / Graınturk Tarım A.Ş. / 18-19 Nisan 2023

EUPWR / Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. / 12-13-14 Nisan 2023

CVKMD / CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. / 6-7 Nisan 2023

KOPOL / Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. / 5-6-7 Nisan 2023

EKSUN / Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. / 15-16-17 Mart 2023

AKFYE / Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. / 8-9-10 Mart 2023

GOKNR / Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. / 1-2-3 Mart 2023

BVSAN / Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. / 26-27-30 Ocak 2023

MACKO / Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. / 9-20 Ocak 2023

TNZTP / Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. / 5-6 Ocak 2023

ASTOR / Astor Enerji A.Ş. / 11-12-13 Ocak 2023

SOKE / Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. / 4-5-6 Ocak 2023

SDTTR / SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. / 28-29 Aralık 2022

ONCSM / Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. / 28-29 Aralık 2022

EYGYO / EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 22-23 Aralık 2022

TERA / Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / 15-16 Aralık 2022

AHGAZ / Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. / 14-15-16 Aralık 2022

BRKVY / Birikim Varlık Yönetim A.Ş. / 8-9 Aralık 2022

PLTUR / Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. / 8-9 Aralık 2022

SNICA / Sanica Isı Sanayi A.Ş. / 15-16-17-18 Kasım 2022

OZSUB / Özsu Balık Üretim A.Ş. / 22-23 Kasım 2022

ALFAS / Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. / 9-10-11 Kasım 2022

AZTEK / Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022

HKTM / Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022

BARMA / Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / 3-4 Ağustos 2022

OBASE / Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A. Ş. / 28-29 Temmuz 2022

KRPLS / Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. / 20-21-22 Temmuz 2022

KLRHO / Kiler Holding A.Ş. / 30 Haziran - 1 Temmuz 2022

RUBNS / Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. / 29-30 Haziran 2022

KCAER / Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. / 22-23-24 Haziran 2022

PRDGS / Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 9-10 Haziran 2022

MAKIM / Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. / 9-10 Haziran 2022

SEGYO / Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 1-2 Haziran 2022

EUREN / Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. / 2-3 Haziran 2022

SUNTK / Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022

YYLGD / Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. / 11-12-13 Mayıs 2022

BMSTL / Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. / 21-22 Nisan 2022

HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER 2023

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Borlease Otomotiv A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMM Tekstil A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / REDDEDİLDİ

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.