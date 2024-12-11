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HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
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Sümer Varlık Yönetim'in halka arz süreci merak konusu oldu. Kaç lot verileceği ve katılım endeksine uygunluğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu, halka arz kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu, sorularının yanıtları merakla bekleniyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz sürecinde, Sümer Varlık Yönetim halka arz ile gündemde! Şirketin halka arzına ilişkin detaylar ve "Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu?" sorusunun cevabı yatırım dünyasında merak ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Sümer Varlık Yönetim, yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Sümer Varlık Yönetim'in halka arzına katılmayı düşünen yatırımcılar, özellikle "Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir?" ve "Katılım endeksine uygun mu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

SÜMER VARLIK YÖNETİM (SMRVA) HALKA ARZ OLDU MU?

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arzı, 12-13 Aralık 2024 tarihleri arasında talep toplayacak. Şirketin Bist hisse sembolü ise "SMRVA" olarak belirlendi.

SÜMER VARLIK YÖNETİM HİSSE FİYATI KAÇ TL?

Sümer Varlık Yönetim'in halka arz fiyatı 22 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 616 milyon TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 23,73 olması bekleniyor.

HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Sümer Varlık Yönetim halka arz toplamda 28 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

- 300 Bin katılım ~ 94 Lot (2068 TL).

- 700 Bin katılım ~ 40 Lot (880 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (550 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (418 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (330 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (286 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (242 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (198 TL).

SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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