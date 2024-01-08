Halka arz şartları zorlaşıyor

Borsa ve finans danışmanı Burhan Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen ve halka arzlarda uygulanacak yeni ölçütlere ilişkin, "Bazı sektörlerde bu ölçütlerin karşılanma imkanı yok. Ölçütlerin sektörlere göre belirlenmesi gerekir" dedi.

Burhan Yılmaz, borsada yatırımcı sayısını 9 milyonun üzerine taşıyan halka arzlarda, SPK'nın yılbaşından itibaren geçerli olacak şekilde belirlediği yeni ölçütleri değerlendirdi.

HALKA ARZLAR ZORLAŞTI

SPK'nın getirdiği yeni ölçütler nedeniyle halka arz şartları giderek zorlaştı. Yeni düzenlemeye göre; halka arz yapan şirketlerin, 2023 sonu itibariyle 750 milyon TL ciroya ve 1,5 milyar TL aktif büyüklüğe sahip olması gerekiyor.

Halka arzlarda yeni ölçütlerin belirlenmesinde temel alınan kıstasların da değişmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Farklı sektörlerdeki şirketlerin sabit değerleri ve cirolarından ziyade, şirketlerin karlılık oranlarına göre ölçütler bulunmalı" yorumunu yaptı.

"SİGORTA VE BİLİŞİM SEKTÖRLERİNDE BU ÖLÇÜTLERİ KARŞILAMAK ZOR"

Bazı sektörlerin yeni belirlenen yeni ölçütleri karşılamakta zorlanacağını kaydeden Yılmaz, "Sigorta ve bilişim sektörlerinde yeni belirlenen ölçütleri karşılamak çok zor olacak" dedi.

Yılmaz, yapılan düzenlemelerle birlikte, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve yüksek borçlu şirketlerin halka arzlarda daha çok görüleceğini belirtti. Yılmaz ayrıca, yüksek teknoloji üreten ve katma değer yaratan şirketlerin halka arzlara katılmasının da çok zorlaştığını vurguladı.

"HALKA ARZLARA YATIRIM YAPILIRKEN DAHA SEÇİCİ OLUNMALI"

2023 yılının ilk 11 ayında 52 şirket halka arz olurken 100 milyona yakın yatırımcı başvurusu ve 3 milyar dolar civarı da halka arz büyüklüğü oluştu. 2021 yılında 53 halka arzla rekor kırılırken 2022 yılında 38 halka arz gerçekleşmişti. Yılmaz, önceleri halka arz olan şirketlerin hisselerinin hızlı yükseldiğini, son dönemde ise yapılan halka arzlarda hisselerin hem yükseliş hızının hem de yükselişte olduğu sürenin azaldığını kaydetti. Yılmaz, "Halka arzlara yatırım yaparken daha seçici olunmalı. Yatırım yapılacak şirketler 'değer yatırımcılığı' açısından değerlendirmeli ve ileriye dönük planlar yapılmalı. Günlük kazanç elde etmek adına küçük yatırımcının araştırmadan ve üzerine çalışmadan attığı hamleler hem piyasayı hem de küçük yatırımcıyı mağdur ediyor" uyarısında bulundu.

Yılmaz, "Borsada işlem yaparken tüm yatırımcılar, Rene Rivkin'in 'Bir hisse satın alırken kendinize şu soruyu sorun; imkanınız olsa tüm şirketi satın alır mıydınız' sözünü göz önüne almalı" dedi.