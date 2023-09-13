Halka arzların gerçekleştirilmesi ile birlikte Halka arz ne zaman satılmalı? Sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Halka arz ne zaman satılmalı? Halka arz hissesini satmak gerekiyor mu, ne zaman satılması gerekiyor?

Halka arz ne zaman satılmalı? Sorusu, sonuçlanan halka arzlarla birlikte gündeme geliyor ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Reeder Teknoloji'nin halka arzına onay verdi. Reeder Teknoloji'nin halka arzı duyuruldu. Birçok yeni halka arz da duyurulmaya devam ediliyor. Peki, Halka arz ne zaman satılmalı? Halka arz hissesini satmak gerekiyor mu, ne zaman satılması gerekiyor?

HALKA ARZ NE ZAMAN SATILMALI?

Halka arzlar sonucunda elde edilmekte olan lot'lar, kişinin kendi tercihine bağlı olarak istediği zaman BİST işlem saatleri içerisinde satılabilmektedir. Genellikle halka arzlarda hisseler tavan yapmadığı zaman birçok kişi tarafından satılıyor. Böyle bir durumda yatırımcı olarak satış veya beklemek size kalan bir seçenektir.

BORSA İŞLEM SAATLERİ NE ZAMAN?

Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:30'da başlar ve 18:10'da biter. BİST'te, 2023 yılı çalışma takviminde resmi tatiller, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.