Halka arz takip eden vatandaşlar Halka arz iki ayrı bankadan alınır mı? Sorusuna internet üzerinde yanıt aramakta. Yatırımcılar halka arz edilecek olan şirketlere İki ayrı bankadan halka arza katılmak mümkün mü sorusuna dair araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Halka arz iki ayrı bankadan alınır mı? İki ayrı bankadan halka arza katılınır mı?

Halka arz iki ayrı bankadan alınır mı? Sorusu, farklı bankalardan halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılmakta. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların halka arz detaylarına dair birçok konusu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Halka arz iki ayrı bankadan alınır mı? İki ayrı bankadan halka arza katılınır mı?

HALKA ARZ İKİ AYRI BANKADAN ALINIR MI?

Halka arz işlemi, aynı kişi tarafından iki ayrı banka üzerinden yapılamayacaktır. Buna göre halka arza katılacak olan kişiler, iki ayrı banka üzerinden gerçekleştirilecek olan aynı halka arza katılamazlar.

ORANSAL DAĞITIM NEDİR?

Oransal dağıtım ile halka arz edilen hisse senetlerinde yatırımcı, halka arz emri verdiği tutarın büyüklüğü oranında hisse sahibi olmaktadır. Diğer bir deyişle, hisse senedi alacak olan yatırımcı yatırım miktarı oranında lot alır. Bu sebeple oransal dağıtımda halka arza katılan kişinin katılırken teminat olarak gösterdiği tutarın büyüklüğü önem taşımaktadır. Oransal dağıtımdan farklı olarak eşit dağıtımda ise, halka arza katılan kişilerin para miktarlarının bir önemi yoktur.