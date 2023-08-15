HALKA ARZ HARAM MI? Borsa ve halka arz haram mı, günah mı, caiz mi? Diyanet'e göre borsa halka arzı haram mı?

Borsada halka arz yoluyla hisse almak, İslam'ın finansal konulara ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, kesin ve tek bir cevap bulunmayan bir konudur. İslam hukukçuları arasında bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Peki, halka arz haram mı? Borsa ve halka arz haram mı, günah mı, caiz mi? Diyanet'e göre borsa halka arzı haram mı? İşte detaylar…

Bazı İslam yorumcuları halka arz yoluyla hisse almanın caiz olduğunu savunurken, diğerleri ise haram olduğunu ifade eder. Bu konuda hassas olan bireylerin, kendi inançlarına ve hukuki görüşlerine danışarak karar vermeleri önerilir. Peki, halka arz haram mı? Borsa ve halka arz haram mı, günah mı, caiz mi? Diyanet'e göre borsa halka arzı haram mı? İşte detaylar…

HALKA ARZ HARAM MI?

Halka arz ve hisse senedi alımı gibi finansal konular İslam fıkhının içtihat gerektiren alanlarına örnek olarak verilebilir. Farklı fıkhi okullar ve alimler, aynı konuyu farklı şekillerde yorumlayabilirler. Bu nedenle bu tür meseleleri değerlendirirken, bireylerin kendi dinî danışmanlarına veya hukukî otoritelere başvurmaları önemlidir.

DİYANETE GÖRE BORSADAN HALKA ARZ HARAM MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, borsada hisse almanın dini açıdan caiz olup olmadığı konusunda bir görüş belirtmiştir. Bu görüşe göre, borsada yer alan hisseleri bloke eden ve hayali satışlarla spekülatif dalgalanmalara neden olan işlemler dinen sakıncalı kabul edilmektedir. Bu tür işlemler insanları aldatmaya, yanıltmaya ve sahte manipülasyonlarla ekonomik sıkıntılara sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, masumane bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye girmemektedir.

Ayrıca, dinen hoş görülmeyen ticaret yapan firmaların ve kurumların hisse senetlerini alıp satmak, ayrıca faiz odaklı hisselerin alım-satımını gerçekleştirmek dinen caiz değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu görüşüyle, borsada yapılan işlemlerin doğrudan İslami prensiplere uygun olup olmadığına dikkat çekmiştir.