Halka arz fiyatı nasıl, neye göre belirlenir? Hİsse senedi fiyatları nasıl belirlenir, neye göre değişir?

Halka arz fiyatı her şirketin farklılık gösterebilmektedir. Peki, halka arz fiyatları neye göre göre belirleniyor? Halka arz fiyatı nasıl belirleniyor? İşte merak edilen bu sorunun yanıtına ilişkin haberimiz sizlerle... Halka arz sürecinin en önemli aşamalarından birisi olan halk arz fiyatı belirleme süresine göre Halka arz fiyatı nasıl belirlenir? İşte ayrıntılar...

Halka arz fiyatı nasıl belirlenir? Halka arz fiyatı her şirketin farklılık gösterebilmektedir. Peki, halka arz fiyatları neye göre göre belirleniyor? Halka arz fiyatı nasıl belirleniyor? İşte merak edilen bu sorunun yanıtına ilişkin haberimiz sizlerle... Halka arz sürecinin en önemli aşamalarından birisi olan halk arz fiyatı belirleme süresine göre Halka arz fiyatı nasıl belirlenir? İşte detaylar...

HALKA ARZ FİYATI NASIL BELİRLENİR?

Halka arz fiyatının belirlenmesi halka arz sürecinin en önemli aşamalarından birisidir ve hem şirkete özgü gelişmelere hem de şirketin kontrolü dışındaki şartlara bağlıdır. Halka arz fiyatının gerçekçi bir şekilde yansıtılması hem başarılı bir halka arz için, hem de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıktan sonraki payların fiyat performansı açısından önem taşımaktadır. Şirketin paylarının halk arz fiyatı aracı kuruluş tarafından hesaplanmakta olup, Borsa İstanbul ve SPK tarafından fiyata müdahale söz konusu olmamaktadır.

Halka arza en erken, fiyat tespit raporunun ve izahnamenin yayımlanmasını takip eden üçüncü gün başlanabilir. Halka arza aracılık eden kuruluş tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu, başka aracı kuruluşlar tarafından analiz edilebilir.