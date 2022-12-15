YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de İBB Binası önünde kalabalığa hitap etti. Peki, Halk TV SARAÇHANE BULUŞMASI yayını CANLI izle! Ekrem İmamoğlu Saraçhane buluşması canlı izleme linki! Saraçhane canlı yayın İZLE!

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Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulan Saraçhane buluşması canlı izleme linki, yayını canlı olarak izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de İBB Binası önünde kalabalığa hitap etmişti. Peki, Halk TV SARAÇHANE BULUŞMASI yayını CANLI izle! Ekrem İmamoğlu Saraçhane buluşması canlı izleme linki! Saraçhane canlı yayın İZLE!

HALK TV SARAÇHANE BULUŞMASI YAYINI CANLI İZLE

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EKREM İMAMOĞLU SON DURUM NE?

İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın (perşembe) saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.