Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu oldu. Halk Tv konuğu Yüksel Selçuk Türkoğlu kimdir ve Yüksel Selçuk Türkoğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Yüksel Selçuk Türkoğlu kimdir? Yüksel Selçuk Türkoğlu kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Yüksel Selçuk Türkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Yüksel Selçuk Türkoğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Yüksel Selçuk Türkoğlu kimdir? Yüksel Selçuk Türkoğlu kaç yaşında, nereli? Yüksel Selçuk Türkoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU KİMDİR?

Kayseri'de 1971'de doğdu.

Yüksel Selçuk Türkoğlu, ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra 1994'te Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Eğitim Yönetimi teftiş planlaması ve ekonomisi" alanında yüksek lisansını tamamladı.

Batman'da öğretmenliğe başlayan Türkoğlu, 2001'den günümüze Türk Eğitim Sen Bursa 2 No'lu Şube Başkanlığı ve 2007'den itibaren de Türkiye Kamu Sen İl Temsilciği görevine devam ediyor.

Bursa'daki yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapan Türkoğlu, sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilen Türkoğlu, veli ve dört çocuk babası.

2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti Bursa Milletvekilidir.