Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya oldu. Halk Tv konuğu Yıldırım Kaya kimdir ve Yıldırım Kaya kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Yıldırım Kaya kimdir? Yıldırım Kaya kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Yıldırım Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Yıldırım Kaya kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Yıldırım Kaya kimdir? Yıldırım Kaya kaç yaşında, nereli? Yıldırım Kaya biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YILDIRIM KAYA KİMDİR?

7 Kasım 1958 yılında Kırşehir Merkez, Kartalkaya Köyü'nde doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Fatma'dır.

1979'da Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliğini bitirdi.

1990 yılında Eğit-Sen'in kurucuları arasında yer aldı. 1990-1994 yılları arasında Eğit-Sen Kırşehir Şube Başkanlığı yaptı. 23 Ocak 1995 yılında Eğitim İş ve Eğit-Sen'in birleşmesiyle kurulan Eğitim Sen'in kurucusu ve ilk Genel Başkanlığını yaptı. 1996 yılında ÖDP kurucuları arasında yer aldı. 1996-2001 yılları arasında ÖDP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 'Birgün Gazetesi" kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Barış Meclisi Kurucuları arasında yer alarak, barış çalışmaları yürüttü. 2014 yılında CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu'nun yardımcılığı görevini üstlendi. 2014 yılında CHP Parti Okulu Eğitmeni ve Parti Içi Eğitim Birimi (PİEB) üyesi oldu. 18 Ocak 2016'da CHP 35. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 2016 yılında Örgütlenme Birimi ve Emek Bürolarında görev aldı. 3-4 Şubat 2018'de yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.