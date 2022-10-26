Halk Tv konuğu Tolga Sütlü kimdir? Tolga Sütlü kaç yaşında, nereli? Tolga Sütlü biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Boğaziçi Akademisyeni Tolga Sütlü oldu. Halk Tv konuğu Tolga Sütlü kimdir ve Tolga Sütlü kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Tolga Sütlü kimdir? Tolga Sütlü kaç yaşında, nereli?
İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Boğaziçi Akademisyeni Tolga Sütlü oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Tolga Sütlü kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Tolga Sütlü kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Tolga Sütlü kimdir? Tolga Sütlü kaç yaşında, nereli? Tolga Sütlü biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
TOLGA SÜTLÜ KİMDİR?
Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde Doktor Öğretim Üyesi (eski adıyla Yardımcı Doçent) kadrosunda görev yapıyordu.
Eğitim
2007 – 2012: Ph.D. in Medical Science, Karolinska Institutet - Stockholm
Thesis Title: Expansion and Genetic Modification of Human Natural Killer Cells for Adoptive Immunotherapy of Cancer (https://hdl.handle.net/10616/41040)
2005 – 2006: Stockholm Research School on Molecular Life Sciences, Karolinska Institutet - Stockholm
2000 – 2004: B.Sc. in Biological Sciences and Bioengineering, Sabancı University - İstanbul
Çalışma Deneyimi
Sep 2019- current: Assistant Professor, Boğaziçi University, Department of Molecular Biology and Genetics, Istanbul
May 2018 – Sep 2019: Senior Researcher, Sabancı University, Nanotechnology Research and Application Center, Istanbul
Mar 2016 – May 2018: Researcher, Sabancı University, Nanotechnology Research and Application Center, Istanbul
Jun 2014 – Mar 2016: Postdoctoral Researcher, Sabancı University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Istanbul
Jun 2012 – Dec 2013: Postdoctoral Researcher, Karolinska Institutet, Center for Hemarology and Regenerative Medicine, Stockholm
Ödüller
2018 – : Basic Cancer Researcher of the Year, Molecular Cancer Research Society (MOKAD)
2018 – : Technology Incentive Award, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Foundation
2017 – : Young Scientist Awards Program (BAGEP), Science Academy
2013 – : Crystal Gull (Kristal MartI), Kadikoy Anadolu Lisesi Alumni Association
2007 – : International Ph.D. Fellowship, Scientific and Technological Research Council of Turkey
#CANLI | İsmail Küçükkaya ( @KucukkayaIsmail ) ile #YeniBirSabah başladı https://t.co/7QJOzs5NWB— Halk TV (@halktvcomtr) October 26, 2022