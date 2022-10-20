Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yazar Timur Soykan oldu. Halk Tv konuğu Timur Soykan kimdir ve Timur Soykan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Timur Soykan kimdir? Timur Soykan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yazar Timur Soykan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Timur Soykan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Timur Soykan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Timur Soykan kimdir? Timur Soykan kaç yaşında, nereli? Timur Soykan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Kırklareli'nde doğdu. Üniversite eğitimine 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümünde başladı. Buradaki eğitimini 1998 yılında tamamladı. Gazetecilik hayatına Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladı. Daha sonra Radikal Gazetesi'ne geçti ve burada dokuz yıl boyunca muhabirlik, üç yıl boyunca da editörlük yaptı. Radikal Gazetesinden ayrıldıktan sonra Postacı Yayınevini kurdu. Bu yayınevinde edebiyat ve politikaya dair çeşitli kitaplar yayımladı. Türkiye'nin siyasi gündemine dair analizler yapan bazı tanınmış gazetecilerin kitapları Postacı Yayınevinde basıldı. Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştı. Timur Soykan, aktüel siyaset, hikâye ve polisiye roman türünde eserler verdi. 2008 yılında, Demet Bilge Ergün ile birlikte Sapan: Hrant Dink Cinayeti -Bir Güvercinin Katilleri- isimli kitabı yayımladı. 2009 yılında çıkan Tanrı Misafirleri Oteli adlı kitabında konuları gerçek hayattan alınmış insan hikâyelerine yer verdi (Soykan, 2016: 1). Farklı şehirlerden ve mesleklerden olan insanların hayatın zorluklarına karşı gösterdiği mücadeleyi "biyografik öykü" tarzında ele aldı. Çocuk işçilerin yaşam mücadelesini çarpıcı şekilde anlattı. 2013 yılında ilk polisiye romanı olan Zavallı -Gerçek Kimin Umurunda?- isimli eseri yayımlandı. Postacı Yayınevinden çıkan ve politik polisiye türünde olan romanda, bir komiserin öldürülmesi ve katilinin aranması etrafında devlet içerisindeki güç mücadelelerini anlattı. 2016'da Kırmızı Kedi Yayınevinden çıkan Liste isimli polisiye romanında yine bir komiser cinayetini konu aldı.