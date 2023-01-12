Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan oldu. Halk Tv konuğu Tezcan Karakuş Candan kimdir ve Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Tezcan Karakuş Candan kimdir? Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Tezcan Karakuş Candan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Tezcan Karakuş Candan kimdir? Tezcan Karakuş Candan kaç yaşında, nereli? Tezcan Karakuş Candan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN KİMDİR?

Tezcan Karakuş Candan Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi. Manisa doğumlu, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. 1990–1991 yılında ODTÜ bina bilgisinde yüksek lisansa devam etti. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmalarında yüksek lisansını tamamlayarak Latin Amerika Uzmanı oldu. Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimlerinden, doktora dersleri aldı. Anadolu Üniversitesinde Radyo Televizyon programcılığı bölümüne devam ediyor.Çankaya Belediyesi'nde teknik personel ve yönetici olarak görev yaptı. Çankaya Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği, Tarihi Kentler Birliği koordinatörlüğünde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Çankaya Sağlıklı Kentler Proje ofisinde görev aldı. Çankaya Belediyesinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında birlikte Küçük Kara Balık'la Bilim ve Sanata Yolculuk Projesini yürüttü. TÜBİTAK Sivil Mimari Bellek Projesinde araştırmacı olarak yer aldı. Çankaya Belediyesi Toplumsal Dayanışma Merkezleri sorumluluğunu üstlendiği dönemde çok sayıda proje üretti ve yürütücülüğünü üstlendi. Şu anda Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çankaya Kent Konseyi kadrosunda çalışmakta olup, Atılım Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak "Kent ve Mimarlık, Çocuk ve Mimarlık, Mimarlıkta Çözümleme Yöntemleri, Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım, Yapılı Çevrenin Oluşumunda Yerel Yönetimlerin Rolü" derslerini vermektedir. Yerel yönetimler, kentleşme, sosyal mimarlık, kamusal alanlar, kentsel toplumsal hareketler, yerel yönetim kampanyaları konusunda çalışmalar çok sayıda makale ve proje üretmiştir. Mimarlar Odasında Çocuk ve Mimarlık, kamu hizmetinde mimarlığa tanıklık projesi kapsamında yayınlanmış yayınları, birçok mecrada, yazı ve haberleri bulunmaklabirlikte Neoliberal Laboratuvar: Şili, Türkiye ile benzerlikler farklılıklar kıyaslar adlı kitabı bulunmaktadır. Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinin anlatıldığı Kaçak Saray kitabının yazarlarındandır. Öğrencilik yıllarından bu yana Mimarlar Odası'nın genç örgütlenmesinde, birçok komite komisyon ve kurullarında görev almış,Yönetim Kurulunda Sayman Üyelik, Sekreter Üyelik ve Şube Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, Uluslararası Mimarlar Birliği Çocuk ve Mimarlık çalışmaları grubunun üyesidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde verilen mücadele kapsamında Uğur Mumcu Mücadele ödülü, başta olmak üzere birçok örgütten ödül almıştır.