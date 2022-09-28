Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Taylan Yıldız oldu. Halk Tv konuğu Taylan Yıldız kimdir ve Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Taylan Yıldız oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Taylan Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli? Taylan Yıldız biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TAYLAN YILDIZ KİMDİR?

Vedat Taylan Yıldız (7 Mayıs 1980, İzmir) (mahlas: İnternetçi arkadaş/abi), İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İYİ Parti'ye mensup üyesidir. Boğaziçi ve Stanford Üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra Google'da çalışmaya başladı. 2017 referandumunda muhalefeti desteklemek için Google'daki kariyerini bırakarak Türkiye'ye döndü. Bu dönemde Yıldız, İYİ Parti'ye genel başkan yardımcısı olarak katıldı.

Gençliği ve eğitimi

Röntgen teknisyeni anne ve doktor babanın çocuğu olan Yıldız, erken yaşta okuma yazma öğrendi, İzmir'de ilkokula başladı. Ardından sırayla İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi'nde okudu. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Yıldız, Massachusetts Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans yaptı. 2003'te Stanford Üniversitesi'nin işletme doktorasının pazarlama programına kabul edildi.

Siyasi kariyeri

2017 yılında "Hayır Kampanyası"nda çalışmak üzere Türkiye'ye döndü ve bu süreçte Meral Akşener ile tanıştı, böylece aynı senenin yazında İYİ Partiye genel başkan yardımcısı olarak katıldı. 2017 Referandumu ve 2019 Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nı destekledi. Yıldız, İstanbul metrolarında internetin kullanılabilmesi için "Metroda internet istiyoruz" kampanyası başlattı ve bu kampanya çalışmalarında başarılı oldu. İBB Meclisi AKP grup başkan vekili Tevfik Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" şeklinde hitap etmesi üzerine gündeme geldi. Yıldız, "internetsiz köy kalmasın" adıyla başlattığı projeyle COVID-19 Pandemisiyle başlayan çevrimiçi eğitim sürecinde çocuklara ve gençlere tablet bilgisayar dağıttı. Yıldız, internet, cep telefonu ve bilgisayarlarda vergilerin azalması gerektiğini ve sosyal medya ağlarında gençlerin özgür olması gerektiğini savunmaktadır.