Halk TV'nin konuğu olan Taşansu Türker hakkında merak edilenler haberimizde. Taşansu Türker kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Taşansu Türker'in detaylı biyografisi ve yaşam hikayesi...

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Taşansu Türker oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Taşansu Türker kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Taşansu Türker kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Taşansu Türker kimdir? Taşansu Türker kaç yaşında, nereli? Taşansu Türker biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TAŞANSU TÜRKER KİMDİR?

Taşansu Türker, 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden aldı. Tarih alanındaki doktorasını Moskova Devlet Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2011 yılında doçent unvanını almıştır.