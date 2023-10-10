Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı oldu. Halk Tv konuğu Tahsin Ocaklı kimdir ve Tahsin Ocaklı kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Tahsin Ocaklı kimdir? Tahsin Ocaklı kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Tahsin Ocaklı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Tahsin Ocaklı kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Tahsin Ocaklı kimdir? Tahsin Ocaklı kaç yaşında, nereli? Tahsin Ocaklı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TAHSİN OCAKLI KİMDİR?

Tahsin Ocaklı, 1959 yılında Ardeşen Rize'de doğdu. Ocaklı, evli iki kız çocuk babasıdır. 1989 CHP kongre delegesi üyeliği ve 2004 Ardeşen belediye başkan adaylığı daha sonra 2014 Ardeşen belediye başkan adayı oldu. Tahsin Ocaklı, CHP Rize milletvekilidir.