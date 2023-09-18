Halk Tv konuğu Sencer Solakoglu kimdir? Sencer Solakoglu kaç yaşında, nereli? Sencer Solakoğlu biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoglu oldu. Halk Tv konuğu Sencer Solakoglu kimdir ve Sencer Solakoglu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Sencer Solakoglu kimdir? Sencer Solakoglu kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoglu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Sencer Solakoglu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Sencer Solakoglu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Sencer Solakoglu kimdir? Sencer Solakoglu kaç yaşında, nereli? Sencer Solakoglu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SENCER SOLAKOĞLU KİMDİR?

Sencer Solakoğlu, TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) yönetim kurulu başkanıdır.

Sencer Solakoğlu ilkokul 5. sınıftan itibaren İsviçre'de eğitim görmüştür. Buradaki eğitiminin ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Sencer Solakoğlu, 2009 yılında ailesi ile birlikte FeyzSüt isimli bir şirket kurdu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Sencer Solakoğlu'nun İnstagram'da 102 bin takipçisi bulunmaktadır. Ek olarak Youtube kanalına da içerikler üreten Sencer Solakoğlu'nun Youtube'da 57 bin abonesi bulunuyor.