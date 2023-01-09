Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel oldu. Halk Tv konuğu Özgür Özel kimdir ve Özgür Özel kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Özgür Özel kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Manisa - 1974, Talat, Şükran.

Eczacı; Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

Manisa Eczacı Odasında 1 dönem Genel Sekreterlik ve 2 dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlerde üyeliği bulunmaktadır. Türk Eczacıları Birliğinde 1 dönem Saymanlık, 2 dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü.

24, 25 ve 26. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Soma Maden Araştırma Komisyonu, CHP Cezaevleri İzleme ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlendi. CHP Grup Başkanvekilidir.

Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.