Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç oldu. Halk Tv konuğu Özgün Emre Koç kimdir ve Özgün Emre Koç kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Özgün Emre Koç kimdir? Özgün Emre Koç kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Özgün Emre Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Özgün Emre Koç kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Özgün Emre Koç kimdir? Özgün Emre Koç kaç yaşında, nereli? Özgün Emre Koç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜN EMRE KOÇ KİMDİR?

Özgün Emre Koç, 1987'de Ankara'da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından 2010'da Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. Denizcilik sektöründe bir süre çalıştıktan sonra 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olmuştur. 2015-2021 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim lisans programından mezun olmuştur. Hâlihazırda çevirmenlik, yazarlık, televizyon ve sosyal medya yayıncılığı yaparken akademik araştırmalarına da devam ediyor.