Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok oldu. Halk Tv konuğu Nihal Olçok kimdir ve Nihal Olçok kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Nihal Olçok kimdir? Nihal Olçok kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Nihal Olçok kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Nihal Olçok kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Nihal Olçok kimdir? Nihal Olçok kaç yaşında, nereli? Nihal Olçok biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

1978 yılında Üsküp'te doğumlu olan ve 4 yaşında Türkiye'ye gelen Nihal Olçok İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. 1998 yılında Erol Olçok ile nikah masasına oturdu. 15 Temmuz'da eşi ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u şehit verdi ve "Şehitoğlu Şehit" adlı kitabını yayınladı.

Nihal Olçok'un eşi Erol Olçok, 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AKP'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında faaliyet yürüten kişidir.