Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İzmir Köy Kooperatifi Başkanı Neptün Soyer oldu. Halk Tv konuğu Neptün Soyer kimdir ve Neptün Soyer kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Neptün Soyer kimdir? Neptün Soyer kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İzmir Köy Kooperatifi Başkanı Neptün Soyer oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Neptün Soyer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Neptün Soyer kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Neptün Soyer kimdir? Neptün Soyer kaç yaşında, nereli? Neptün Soyer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NEPTÜN SOYER KİMDİR?

Neptün Soyer, 1966'da Balıkesir'de dünyaya geldi. Soyer, memur bir babanın kızıdır. Neptün, babasının mesleğinden dolayı birçok farklı şehirde okuma fırsatı edindi.

Neptün Soyer, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatında da aktif rol üstlenen Soyer, 1988-1990 yılları arasında İzmir Gümüldür'deki bir otelde çalıştı. Turizm sektöründe yer alan Neptün Soyer, 1991'de Seferihisar'da tatil köyü işletti. Neptün Soyer, bu iş nedeniyle İzmir'in Seferihisar ilçesine yerleşmiştir. Ayrıca Neptün Soyer, 2000-2017 yılları arasında matematik öğretmeni olarak köy ilkokullarında öğretmenlik yapmıştır. Tunç Soyer ile evli olan Neptün Soyer'in Duygu ve Defne adında iki kızı var.