Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Nazif Okumuş oldu. Halk Tv konuğu Nazif Okumuş kimdir ve Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Nazif Okumuş oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Nazif Okumuş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli? Nazif Okumuş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NAZİF OKUMUŞ KİMDİR?

Nazif Okumuş, 1959 yılında Sapanca, Sakarya'da doğdu. Türk gazeteci ve siyasetçi.

Aslen Artvin, Borçkalı Ömer Bey ve Seher Hanım'ın çocuğu olarak Sapanca'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Gazeteci olarak çalıştıktan sonra TBMM 21. Dönem MHP İstanbul milletvekilliği ve MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Okumuş, İngilizce bilmektedir.