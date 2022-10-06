Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yer Bilimci Naci Görür oldu. Halk Tv konuğu Naci Görür kimdir ve Naci Görür kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Naci Görür kimdir? Naci Görür kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yer Bilimci Naci Görür oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Naci Görür kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Naci Görür kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Naci Görür kimdir? Naci Görür kaç yaşında, nereli? Naci Görür biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Prof. Dr. Naci Görür (d. 1947, Elazığ, Türkiye), jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları vardır. Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1973'e kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977'de Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İngiltere'de Imperial College of London'da doktora yaptı.

Naci Görür 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de 1983'te doçent, 1989'da profesör oldu.1983 yılında, 40 yaşını aşmamış, parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü kazandı. 2004'te İstanbul NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'nü (NATO Bilim Ödülü) aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) seçilen Prof. Dr. Naci görür, 2011'de TÜBA üyelerinin hükûmetçe atanmasını öngören yasa değişikliği ile birlikte bu kurumdan istifa eden bilim insanlarından biridir. Bilim Akademisi asli üyesidir.