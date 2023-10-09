Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol oldu. Halk Tv konuğu Mustafa Kemal Erdemol kimdir ve Mustafa Kemal Erdemol kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Mustafa Kemal Erdemol kimdir? Mustafa Kemal Erdemol kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mustafa Kemal Erdemol kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Mustafa Kemal Erdemol kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mustafa Kemal Erdemol kimdir? Mustafa Kemal Erdemol kaç yaşında, nereli? Mustafa Kemal Erdemol biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA KEMAL ERDEMOL KİMDİR?

Mustafa Kemal Erdemol 1961'de İstan­bul'da dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde Felsefe, Londra Middlesex Üniversitesi'nde Politika ve Uluslararası İlişkiler eğitimini tamamladı. 1979'dan beri gazetecilik yapıyor. Çeşitli dergi ve televizyonlarda çalıştı ve uzun süre Cumhuriyet gazetesinin İngiltere temsilciğini yaptı. Yurda döndükten sonra aynı gazetenin dış haberler servisinde editör, bir süre BirGün'de dış haberler şefi olarak çalıştı. Bununla beraber Erdemol, Halktv Dış Haberler Müdürüdür.