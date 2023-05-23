Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Murat Ağırel oldu. Halk Tv konuğu Murat Ağırel kimdir ve Murat Ağırel kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Murat Ağırel oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Murat Ağırel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Murat Ağırel kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında, nereli? Murat Ağırel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Adana Ceyhan'da 23 Eylül 1978 yılında doğan Murat Ağırel, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Ceyhan'da tamamlamıştır. Ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nden mezun olmuş ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü de başarı ile bitirmiştir.

2006 senesinde Bizkaçkişiyiz Sivil Toplum Platformu kurucusu ve İstanbul İl Başkanlığını yürütmüştür. Dört büyük Cumhuriyet Mitingi'ni tertip etmiş, 3 Hukuka Saygı Mitingi, 7 Teröre Lanet Mitingi, 22 Sokak yürüyüşü, 1274 salon toplantısı, 5 Türkiye Forumu'nu da düzenleyenlerden olmuştur. Memleket Sevdalıları Derneği kuruculuğunu yapmıştır ve 3 dönem Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. 2008 yılında Ergenekon davasında gözaltına alınmış ve 7 yıl 3 ay cezaya çarptırılmıştır.

Son yıllarda kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazılmış Şaki – İlk Defa Yayımlanan Sayıştay Belgeleri isimli kitabı ve Sarmal adlı kitabı yayınlamıştır.

Murat Ağırel son olarakYeniçağ Gazetesi'nde yazar olarak çalışmaktadır. Daha önce Medya Siyaset ve Oda TV bünyesinde de yer almış ve yazılar yazmıştır. 27. dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı olarak seçime girmiştir.