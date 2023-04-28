Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Murat Ağırel oldu. Halk Tv konuğu Murat Ağırel kimdir ve Murat Ağırel kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Murat Ağırel oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Murat Ağırel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Murat Ağırel kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında, nereli? Murat Ağırel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MURAT AĞIREL KİMDİR?

Murat Ağırel (23 Eylül 1978; Ceyhan, Adana), Türk gazeteci, yazar. İlköğretim ve ortaöğrenimini, doğup büyüdüğü Ceyhan ilçesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2006 yılında "Biz kaç kişiyiz?" adlı sivil toplum platformu kuruculuğunu ve İstanbul İl Başkanlığını yapan Ağırel, ileriki zamanlarda "Memleket Sevdalıları Derneği"ni kurdu ve genel başkanlığını yaptı.

2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alındı. İki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılandığı davada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ile suçlandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada 2019 yılında beraat etti.

2018 yılı genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı oldu, fakat seçilemedi.

Günümüzde Yeniçağ Gazetesi'nde yazarlık yapmakta ve Halk TV'deki çeşitli televizyon programlarına katılmaktadır. Köşe yazılarında ve kitaplarında, genellikle Türkiye'deki yolsuzluk iddialarını incelemektedir. Dilek Ağırel'le evlidir ve biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

Eserleri

Şaki (2019), İnkılap Kitabevi.

Sarmal (2020), Kırmızı Kedi Yayınevi.

Parsel Parsel (2021), Kırmızı Kedi Yayınevi

Vurgun - Parsel Parsel 2 (2021), Kırmızı Kedi Yayınevi.