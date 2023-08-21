Halk Tv konuğu Mehmet Bozgeyik kimdir? Mehmet Bozgeyik kaç yaşında, nereli? Mehmet Bozgeyik biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik oldu. Halk Tv konuğu Mehmet Bozgeyik kimdir ve Mehmet Bozgeyik kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Mehmet Bozgeyik kimdir? Mehmet Bozgeyik kaç yaşında, nereli?