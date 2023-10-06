Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ oldu. Halk Tv konuğu Mehmet Ali Yalçındağ kimdir ve Mehmet Ali Yalçındağ kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Mehmet Ali Yalçındağ kimdir? Mehmet Ali Yalçındağ kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mehmet Ali Yalçındağ kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Mehmet Ali Yalçındağ kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mehmet Ali Yalçındağ kimdir? Mehmet Ali Yalçındağ kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Yalçındağ biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ALİ YALÇINDAĞ KİMDİR?

Mehmet Ali Yalçındağ, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Türk iş insanı, Yandex Türkiye CEO'su. 1990 yılından bu yana Doğan Holding bünyesinde çeşitli kurumlarda yöneticilik görevleri üstlenmiş olan Yalçındağ, 1996 yılında Doğan Grubu bünyesindeki Medya Şirketlerini bir araya getirerek Doğan Yayın Holding'in Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, 1999 itibarıyla da Doğan Yayın Holding Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Grup bünyesindeki çalışmaları süresince, pek çok yabancı ortaklıklar, birleşmeler, yeni girişim ve yatırımlar konularına liderlik eden Yalçındağ, WEF Medya Yöneticileri üyeliği, IAA (Uluslararası Reklamcılık Derneği) Türkiye Başkanlığı, Türkiye Reklam Konseyi Başkanlığı, TÜSİAD, TEGV üyeliği görevlerinde bulunmakla beraber Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye- ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mart 2012 tarihi itibarıyla dünyanın önde gelen medya gruplarından Bertelsmann'ın alanında lider şirketi Arvato Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2012 itibarıyla Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamış olup halen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görevine devam etmektedir. Ekim 2015 itibarıyla kurucusu olduğu E-Glober şirketi ile dünyanın önde gelen en büyük internet platformu Alibaba Group'un Türkiye temsilciliğini ve haklarını almış olup, E-Glober Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden Yalçındağ, Ekim 2016 tarihinde ortağı olduğu May Siber Teknoloji'nin Haziran 2017 tarihi itibari ile büyük hissedarı olmuş, yönetim ve kontrolünü devir almıştır. 21 Aralık 2015 tarihinde Doğan Grubu'nun CEO'su oldu. Ancak RedHack'in Berat Albayrak'ın e-posta hesabını hack'lemesinin ardından, aralarındaki yazışmalar nedeniyle 30 Eylül 2016 tarihinde Doğan Grubu CEO'luğundan istifa etti. 8 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu'na atanmıştır. Arzuhan Doğan Yalçındağ ile evli ve iki çocuk babasıdır.