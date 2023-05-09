Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Halk Tv konuğu Mansur Yavaş kimdir ve Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955'te Ankara, Beypazarı'nda doğmuştur. Avukat, siyasetçi ve Ankara Belediye Başkanı'dır.

İlk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamlayan Yavaş, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Askerliğini savcı olarak yapmış ve 13 yıl Beypazarı'nda serbest avukat olarak çalışmıştır.

Siyasete ilgisi gençlik yıllarında başlamış ve onu 1989-1994 yılları arasında Beypazarı Belediyesi Meclis üyesi yapmaya yönlendirmiştir. Bu ilgi kendisinin, 1999-2009 yılları arasında da iki dönem Beypazarı Belediye Başkanı seçilmesine sebep olmuştur.

Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinin görünümünü değiştiren geniş bir proje yelpazesine imza atmıştır. İlçenin yaşam standartlarında, turizminde, sosyal hayatında ve altyapı hizmetlerinde yaptığı olumlu değişiklikler ile beraber kırsal üretime de büyük önem vermiştir. Beypazarı'nın uluslararası festivallere katılması sağlarken,bina restorasyonlarındaki girişimleri ile ilçenin konaklama kapasitesini arttırmıştır. Yöresel lezzetlerin tanıtımıyla Beypazarı ve başkent turizm açısından önemli bir değer haline gelmiş ve bölgede sürdürülebilir istihdamı sağlamıştır.

Tarihi Beypazarı köşklerinin restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi koruma onuruna verilen "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödüller almış ve 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV – Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçilmiştir.

2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olmuş ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkanı seçilmiştir.

Göreve başladıktan sonra, yönetimde; Türkiye'de bir ilk olan şeffaf belediyecilik modeli oluşturmuş, bunun için belediye meclisi toplantılarını ve ihaleleri canlı yayınlatmaya başlamış, hatta kar küreme araçlarına dahi kameralar yerleştirilmesini sağlayarak plaka takip sistemi kurdurmuştur.

"Beypazarı Modeli"nin mimarı olarak da tanınan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "sosyal belediyecilik" anlayışını ortaya koymuştur. Üniversiteler, hastaneler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini toplayarak Ankara'da bir dayanışma ağı oluşturmuştur. Özellikle dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım projelerine büyük önem veren Yavaş, koronavirüs salgını sırasında birçok proje ve uygulamaya da öncü olarak imza atmıştır. Bu sebeple de, çok sayıda uluslararası ödüle aday gösterilmiştir.

9 Aralık 2020'de Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından "9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü" kapsamında "2020 Şeffaflık Ödülü" ne layık görülmüştür.

Evli ve iki çocuk babasıdır.