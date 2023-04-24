Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İyi Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar oldu. Halk Tv konuğu Lütfullah Kayalar kimdir ve Lütfullah Kayalar kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Lütfullah Kayalar kimdir? Lütfullah Kayalar kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İyi Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Lütfullah Kayalar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Lütfullah Kayalar kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Lütfullah Kayalar kimdir? Lütfullah Kayalar kaç yaşında, nereli? Lütfullah Kayalar biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

Lütfullah Kayalar, (1952, Akdağmadeni, Yozgat, Türkiye), Türk siyasetçi. İlkokulu Namık Kemal İlkokulunda, ortaokulu Yozgat Merkez Ortaokulunda, liseyi Ankara Aydınlık Evler Lisesini bitirdi. Kısa bir süre ODTÜ'ye devam ettikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Yozgat ve Ankara'da avukatlık yaptı. Aynı zamanda sporla da ilgilenerek Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı da yaptı.

1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atıldı ve Yozgat milletvekili seçildi. XVII., XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Yozgat Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlıkları yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesiydi.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı sırasında Türkiye'nin en büyük yeşil kuşak projesi ile "Şehirde ne varsa köyde de olacak" sloganı ile Türkiye genelinde büyük bir yapılandırma hareketi başlattı.

2007 Genel seçimlerine ANAP'ın girmemesi üzerine CHP'den aday olduysa da seçilemedi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. %11,47 oranında oy aldıysa da seçilemedi. Hâlen hukukçu olarak danışmanlık yapmaktadır.