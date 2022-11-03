Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay oldu. Halk Tv konuğu Kadem Özbay kimdir ve Kadem Özbay kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Kadem Özbay kimdir? Kadem Özbay kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Kadem Özbay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kadem Özbay kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Kadem Özbay kimdir? Kadem Özbay kaç yaşında, nereli? Kadem Özbay biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KADEM ÖZBAY KİMDİR?

Kadem Özbay 1981 Giresun doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan Kadem Özbay Mart 2004'de Matematik öğretmeni olarak Bingöl'e atandı. Haziran 2008'de Denizli'ye tayin oldu. Şu an Denizli Hacı Halil Bektaş Ortaokulunda görev yapmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2005 yılından itibaren sendikal mücadele içerisinde yer alan Özbay, sırasında Eğitim İş Denizli Şubesinde, 2011 yılında Özlük Hukuk sekreteri, 2012-2014 ve 2014-2017 dönemlerinde Denizli şube başkanlığı, 2017-2021 döneminde Eğitim İş Genel Merkez Denetleme kurulu başkanlığı görevini yürüttü. 2019 Kasım ayında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Denizli şube başkanı oldu. Bu görevini sürdürmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.