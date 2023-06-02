Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci İrfan Aktan oldu. Halk Tv konuğu İrfan Aktan kimdir ve İrfan Aktan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu İrfan Aktan kimdir? İrfan Aktan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci İrfan Aktan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan İrfan Aktan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İrfan Aktan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu İrfan Aktan kimdir? İrfan Aktan kaç yaşında, nereli? İrfan Aktan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

İRFAN AKTAN KİMDİR?

İrfan Aktan, yazar, gazeteci. İrfan Aktan 1981 yılında Hakkâri ilinin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı'nda yüksek lisans okudu. İletişim Yayınları'dan çıkan "Nazê/Bir Göçüş Öyküsü" ile Dipnot Yayınları'dan çıkan "Zehir ve Panzehir: Kürt Sorunu" isimli kitapların yazarı. Birgün gazetesinde editörlük yaptı. Birikim, Radikal, bianet.org gibi çok sayıda süreli yayın yanında çeşitli kitaplarda da makale ve söyleşilerine yer verildi. Nokta, Newsweek Türkiye ve Yeni Aktüel gibi dergilerde çalıştı. Bir süre İMC TV'nin Ankara Temsilciliği'ni yürüttü. Halen Express ve Bir+Bir dergilerinde çalışıyor, Gazete Duvar[3]'da düzenli söyleşiler yapıp köşe yazıları yazıyor.

2010 yılında Express dergisinde yayınladığı bir röportaj nedeniyle "terör örgütü propagandası" yapmaktan 15 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 2022 yılında Avrupa Basın Ödülü'ne aday gösterildi.