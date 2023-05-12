Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yazar İlyas Başsoy oldu. Halk Tv konuğu İlyas Başsoy kimdir ve İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu İlyas Başsoy kimdir? İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yazar İlyas Başsoy oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan İlyas Başsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu İlyas Başsoy kimdir? İlyas Başsoy kaç yaşında, nereli? İlyas Başsoy biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

İLYAS BAŞSOY KİMDİR?

Ateş İlyas Başsoy, (d. 1971, Bursa, Türkiye), Türk yazar, reklamcı ve iletişim uzmanı. Bursa'da Gürcü ve Pomak kökenli bir ailede doğdu. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Kayseri Fen Lisesi'nde okudu. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptı. Gırgır, Avni, Hıbır, Pişmiş Kelle dergilerinde yazıları ve öyküleri çıktı. Limon Dergisi'nde düzenli yazıları basılan Başsoy çeşitli edebiyat dergilerinde kitap eleştirilerinde bulundu. 1985 yılında Bursa'daki yerel bir gazeteye girdi ve gençlik köşesi çıkarttı. Arabesk ve heavy metal türü müzikler ile ilgili yaptığı yazı dizileri İstanbul basının da ilgisini çekti. Ateş İlyas Başsoy üniversite yıllarından beri reklam endüstrisi içinde çalıştı. Güzel Sanatlar, Klan, DNA, Cen Ajans, Art Grup gibi reklam ajanslarında reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. 2005'te kendi ajansı Fayda'yı kurdu. 2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan Kentim İstanbul başlıklı kampanyanın isim babası olarak yaratıcı yönetmenliği yaptı. Kentim İstanbul, Başsoy'un yeni İstanbullular, diyalojik iletişim ve siyasetsiz seçmen kavramlarını geliştirmesine katkıda bulundu. 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisi belediye seçimini kazanınca kampanya durduruldu.

2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Antalya adayının kampanyasını hazırladı ve bu seçimde Antalya sürpriz biçimde AKP'den CHP'ye geçti. Bu galibiyet kurulduğu günden beri AKP'ye karşı CHP'nin ilk seçim başarısıydı. Antalya deneyiminden hareketle siyasi iletişim öğütleri verdiği kitabı AKP Neden Kazanır? CHP Neden Kaybeder? çok satan kitaplar arasına girdi.

2013 yılında sosyal demokrat belediyeciliğin bir araya gelip hizmetlerini anlattığı Kentine Güvenen Kentler Buluşması'nın da isim babası ve yaratıcı yönetmeni oldu. 2014 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ın Ankara kampanyası başta olmak üzere otuza yakın kritik seçim bölgesinde kampanya başkanlığı veya kampanya danışmanlığı yaptı.

CHP ilk kez 2019 yerel seçim ulusal kampanyası için Ateş İlyas Başsoy'la doğrudan sözleşme yaptı ve Başsoy kampanya başkanlığına getirildi. Başsoy yerel yönetim kampanyalarının alışılageldiği üzere seçim öncesi birkaç reklam ve birkaç sloganla sınırlı kaldığında başarılı olamayacağını söyleyerek, çok sayıda seçim bölgesinde seçim kampanyalarını ekibiyle birlikte yürüttü. Hedeflenen 12 büyükşehirden Antalya, Hatay, Eskişehir kampanyalarına dolaylı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Tekirdağ ve Muğla kampanyalarına direkt katkı sundu.

Radikal İki ve BirGün gazetelerinde köşe yazıları yayınlanmıştır. Yazı, yorum ve kitaplarında Metin Ünkazanan ve Tayfun Yılmaz müstear isimlerini de kullandı.

Yüksek Volüm başlıklı bir öykü kitabı, ÖSS Matematik'te 20 Soru Garanti başlıklı bir ders kitabı ve Reklamcı Nedir, Nasıl Reklamcı Olunur başlıklı deneysel bir çalışması yayınlandı. AKP Neden Kazanır? CHP Neden Kaybeder? başlıklı kitabıyla Türk siyasetinde belirleyici olanın siyasî kararla oy veren seçmenler değil, siyasî kararla oy vermeyen seçmenler olduğunu söyledi. Bu kitapta madde madde sunduğu strateji önerileri ve kampanya süreci 2019'da ülke genelinde, yüzden fazla seçim bölgesinde uygulandı. Ateş İlyas Başsoy'un gazete ve dergi yazılarını derlediği Ateşli Kitaplar başlığıyla duyurulan dört kitaplık bir serisi Pegasus Yayınları tarafından yayınlandı.

Kitapları

Hepimiz Aynı Belediye Otobüsündeyiz, Ayrıntı Yayınları, 2020, ISBN 978-605-314-490-8

Seveceksen Radikal Sev, Ayrıntı Yayınları, 2020, ISBN 978-605-314-469-4

AKP Neden Kazanır? CHP Neden Kaybeder?, Pegasus Yayınları, 2011, ISBN 978-605-5360-34-4

Modern Bir Rahibin İtirafları, Pegasus Yayınları, 2012, ISBN 978-605-5289-16-4

Kız Tavlama Sanatı, Pegasus Yayınları, 2012, ISBN 978-605-5289-17-1

Yavşaklık Virüsü, Pegasus Yayınları, 2012 ISBN 978-605-5360-18-8

Ne İstediniz Lan Aşkımızdan, Pegasus Yayınları, 2012, ISBN 978-605-5360-15-7

Reklamcı Nedir? Nasıl Reklamcı Olunur?, Literatür Yayınları, 2008

ÖSS Matematikte 20 Soru Garanti, Su Yayınları, 2000

Yüksek Volüm, Doruk Yayınları, 1997