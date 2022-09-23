Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci İbrahim Kahveci oldu. Halk Tv konuğu İbrahim Kahveci kimdir ve İbrahim Kahveci kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu İbrahim Kahveci kimdir? İbrahim Kahveci kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci İbrahim Kahveci oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan İbrahim Kahveci kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İbrahim Kahveci kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu İbrahim Kahveci kimdir? İbrahim Kahveci kaç yaşında, nereli? İbrahim Kahveci biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM KAHVECİ KİMDİR?

İbrahim Kahveci Karar Gazetesi Ekonomi yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İbrahim Kahveci 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümünden mezun olmuştur. Eski Maliye Bakanı Merhum Adnan Kahveci'nin yeğenidir. Yani Adnan Kahveci amcası'dır. Baba tarafından aslen Trabzon Of'ludur.

Sermaye piyasalarında uzun süre araştırmacı olarak çalışmış, bir çok yayın gruplarında görüş ve makaleleri yer almıştır.

Yeni Şafak Gazetesi bünyesinde ilk günlük yazılarını kaleme alan Kahveci, daha sonra Türkiye Gazetesinde köşe yazılarına devam etmiştir. Ardından Yeni Şafak ve Türkiye Gazetesinde Ekonomi şefliği görevini üstlenmiştir.

Günümüzde ise Karar Gazetesinde köşe yazıları yazmakta ayrıca, Ekonomi şefliği ve ekonomi yazarlığını sürdürmektedir. Bir çok televizyon kanalında ise ekonomi ile bilgi birikimini ve yorumlarını ekran severler ile paylaşmaktadır.

Maalesef henüz evli mi? medeni durumu, doğum yeri, doğum tarihi ve kaç yaşında olduğu gibi bilgilerine ulaşılamamış, araştırılmaktadır.