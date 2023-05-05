Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Halil Çanakcı oldu. Halk Tv konuğu İbrahim Halil Çanakcı kimdir ve İbrahim Halil Çanakcı kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu İbrahim Halil Çanakcı kimdir? İbrahim Halil Çanakcı kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Halil Çanakcı oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan İbrahim Halil Çanakcı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.İbrahim Halil Çanakcı kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu İbrahim Halil Çanakcı kimdir? İbrahim Halil Çanakcı kaç yaşında, nereli? İbrahim Halil Çanakcı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM HALİL ÇANAKCI KİMDİR?

1962 yılında Elazığ'da doğdu.

Elazığ Lisesini bitirdikten sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında A.B.D.'nde Michigan State Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans eğitimini yüksek başarı derecesiyle tamamladı.

Kamu görevine Devlet Planlama Teşkilatında 1986 yılında başladı. Mayıs 1994 - Aralık 2000 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatında Konjonktür Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Aralık 2000'de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanı olarak görev yaptı..

2003-2014 yılları arasında Hazine Müsteşarı olarak görev yaptı. Bu dönemde, Finansal İstikrar Komitesi, Tarımsal Destekleme Yönlendirme Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu gibi çok sayıda kurul ve komitede üyelik yaptı.

Dünya Bankası ve diğer çok taraflı kalkınma bankalarında Türkiye'yi Guvernör olarak temsil etti. İslam Kalkınma Bankası ve yan kuruluşlarının Yönetim Kurullarında İcra Direktörü görevinde bulundu.

2014-2016 Yıllarında Washington'da Türkiye ve yedi Doğu ve Orta Avrupa Ülkesini temsilen Uluslararası Para Fonu İcra Direktörleri Kurulu'nda İcra Direktörü olarak görev yaptı.

2017-2019 yıllarında Cidde'de İslam Kalkınma Bankasında "Başkan Özel Danışmanı" olarak çalıştı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.