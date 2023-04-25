Halk Tv konuğu Hande Turan kimdir? Hande Turan kaç yaşında, nereli? Hande Turan biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Oy ve Ötesi Başkan Yardımcısı Hande Turan oldu. Halk Tv konuğu Hande Turan kimdir ve Hande Turan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Hande Turan kimdir? Hande Turan kaç yaşında, nereli?